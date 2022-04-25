"Psy for Ukraine" : Безкоштовна психологічна допомога для українців (саме українською!)

З початку війни... сюди прибуло понад 30 тисяч українців...

Серед них є люди, які потребують психологічної допомоги.

Ми розмовляли з Лілією. Вона створила організацію Psy ​​for Ukraine, яка надає безкоштовну психологічну допомогу українським сім’ям, які її потребують.

Хто така Ліля? Ліля Решетняк – українка, яка у 15 років разом із мамою виїхала з Києва до Франції.

У Франції вона живе 20 років. З моменту вторгнення в Україну вона хотіла бути корисною. Вона почала шукати психологів, які могли б допомогти українцям, та спосіб фінансування цього проекту. І їй це вдалося!

Головним завданням для Лілії є допомогти й направити українців до психологів. Їй вдалося знайти, справді, ініціативних психологів які з радістю домотають українцям. Також не менш важливим, є створення конференцій для європейців, перш за все вчителів які будуть працювати з дітьми з України, оскільки дуже важливо пояснити, що відчувають ці діти та як знайти до них підхід.

Це проект, який Ліля веде з двома іншими жінками, Жанною Siaud-Facchin та Фанні Peissik Riblier.

Якщо ви хочете приєднатися до "Psy For Ukraine", адреса: psyforukraine@gmail.com. Вам відповідають і зв’язують з українськими психологами.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur expliquons qu'une organisation "Psy for Ukraine" propose un soutien psychologique en ukrainien et gratuit aux personnes qui ont besoin d'assistance.