PSG – Real Madrid : un coup de génie de Mbappé assomme le Real, battu malgré un penalty stoppé par Courtois

C’était l’homme le plus attendu ! Et il a pris le devant de la scène comme seuls les champions savent le faire. Kylian Mbappé a illuminé la soirée du Paris Saint-Germain mardi soir au Parc des Princes en inscrivant le seul but du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0).

Un coup de génie du Français à la 94e minute a en effet offert un succès mérité aux Parisiens. Thibaut Courtois avait pourtant sorti le grand jeu durant la rencontre pour garder le zéro derrière en stoppant notamment un penalty de Lionel Messi (62e).

Sans le but sur le gong de Mbappé, le gardien belge aurait pu prétendre au titre de MVP de la soirée tant il s'était montré déterminant pour sauver un Real Madrid impalpable offensivement.

Pratiquement inexistants dans la moitié de terrain adverse, les Madrilènes ont fait le dos rond toute la partie malgré le retour de Karim Benzema, sevré de ballons. Courtois, déjà attentif en sortie devant Mbappé en première période, a surtout été sollicité après la pause.