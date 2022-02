PSG - Real Madrid : le temps d'un soir, Kylian Mbappé a rendu Lionel Messi quelconque

Mardi soir, face à une Maison Blanche qui doit désormais l'espérer plus que jamais, Mbappé semblait terroriser ses adversaires. Chacune de ses prises de balle suscitait la peur dans les yeux des Madrilènes bien souvent retranchés dans leurs trente derniers mètres. Le moindre de ses crochets lui octroyait des mètres de liberté face à des défenseurs qui ne savaient plus dans quel sens se retourner. Dans les derniers instants, c'est un éclair de lucidité qui lui permettait de se faufiler une nouvelle fois dans la surface adverse pour crucifier Courtois. La prestation de Mbappé face au Real Madrid a confirmé un sentiment général : on ne sait si le Français est actuellement en tournée d'adieu ou à l'amorce d'un nouveau cycle avec le PSG, mais il a l'envie de tout démolir cette saison. Autrement dit : il n'a jamais été aussi décisif, donc aussi fort. Lui qui a tant insisté dans la presse sur ses envies d'être l'élément central de son club est désormais exaucé. Il est indispensable aux ambitions du PSG, et y ajoute la manière en faisant de Messi, Neymar, Di Maria ou Icardi des faire-valoir de luxe. Est-il le meilleur joueur du monde à l'instant T, ce 15 février 2022 ? C'est bien possible.