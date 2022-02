PSG – Real Madrid : finale avant l’heure ou flop magistral en perspective ?

Du côté du Real Madrid, c’est un autre Français qui a pris le rôle de patron. À côté de l’artificier bourré de talent qu’est Vinicius Junior, Karim Benzema est le maître à jouer de la Casa Blanca. Depuis sa blessure le 23 février face à Elche, les Madrilènes souffrent d’un cruel manque d’inspiration, et leurs résultats s’en ressentent avec notamment une élimination en Copa del Rey. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.

Karim pourrait jouer ce mardi soir. Sans doute pas au sommet de sa forme malgré tout.

Le Real Madrid n’est pas tout à fait dans une situation comparable à celle du PSG, car l’équipe de Carlo Ancelotti tournait plutôt bien avant la blessure de KB9. Mais les choix du technicien italien sont de plus en plus contestés. Il se murmure notamment que la direction commencerait à se lasser de son obsession à ne pas vouloir faire jouer Eden Hazard. Une obsession qui est bel et bien au centre de l’agacement d’une franche de plus en plus importante des supporters de Madrid et qui est de plus en plus critiquée par la presse espagnole également. La titularisation surprise de Gareth Bale contre Villarreal (0-0) a accentué un peu plus le questionnement.

Et si le titre en Liga est presque une obligation pour la Casa Blanca cette saison au moment où le Barça et l’Atlético traversent une mauvaise passe, une non-qualification pour les quarts en Ligue des Champions serait une véritable catastrophe pour le Real dans "sa" compétition. De là à faire vaciller Carlo Ancelotti ? Possible.

Le coach sera-t-il particulièrement prudent tant dans son onze aligné que dans la tactique mise en place ? On peut s’y attendre et cela confirmerait la tendance : on risque d’assister à une rencontre fermée, bien loin du spectacle espéré.