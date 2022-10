PSG – OM : les Parisiens, en plein trouble médiatique, reçoivent leurs rivaux marseillais en confiance (direct commenté à 20h45)

Le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Marseille. Le Classique en fait saliver plus d’un en France. Mais cette fois-ci, les circonstances sont particulières : le PSG doute sportivement et est empêtré dans une tempête médiatique autour de son buteur vedette, Kylian Mbappé. Son rival sudiste est lui plutôt en forme, les Marseillais ont relevé la tête en Ligue des Champions et ne pointent qu’à trois points des Parisiens, leader de Ligue 1.

L’art de se tirer une balle dans le pied. Le PSG est premier de son groupe en Ligue des champions et de son championnat, mais parvient tout de même à diffuser une ambiance de crise. Au-delà des trois nuls consécutifs concédés, deux 1-1 contre Benfica entrecoupés d’un 0-0 à Reims en Ligue 1, les nouveaux éclats autour de Kylian Mbappé accapare l’attention dans l’Hexagone.

De leur côté, vainqueurs dans leur double confrontation face au Sporting Lisbonne, les Phocéens se sont relancés en Europe malgré le faux pas contre Ajaccio en championnat. L’OM est même devenu le premier club français à gagner au Portugal en LDC (après 15 défaites et 4 nuls). A jamais les premiers, dira-t-on.

Les Marseillais seront donc gonflés à bloc pour leur déplacement au Parc des Princes. Troisièmes, ils reviendraient à longueur du PSG en cas de victoire. De quoi promettre un Classique électrique, coup d’envoi à 20h45.