"Pseudanonymat" : quand les start-ups du numérique engrangent de l'argent incognito.

De nombreux collectifs anonymes ont monté des projets sur ce modèle. La cryptomonnaie Olympus a été lancée par "Zeus", et derrière celle de Port Finance, on trouve un certain "Code Monkey".

"Je n'ai pas besoin que le monde de la 'crypto' sache qui je suis, à quoi je ressemble, mes origines", confie "Owl of Moistness", qui a co-fondé Yield Guild Games, une start-up basée aux Philippines et centrée sur les jeux vidéo utilisant des NFT.

"Quand de l'argent est en jeu, les gens sont prêts à tout. Je ne veux pas courir le risque que des gens me braquent ou s'en prennent à ma famille", ajoute-t-il.

L'entrepreneur ne souhaite pas non plus dévoiler à son entourage la valeur de son patrimoine numérique, facilement accessible en ligne. En route pour une convention sur la cryptomonnaie à Denver (Etats-Unis), il raconte qu'il lui arrive de se montrer sous sa véritable identité à des personnes de son milieu qui partagent sa façon de penser.

Mais plus une entreprise s'agrandit, plus il est compliqué de rester un illustre inconnu. "Cela devient plus difficile si vous comptez étendre votre équipe", concède Soona Amhaz, partenaire associée chez Volt Capital, un fonds tourné vers les cryptomonnaies. Selon elle, les organisations "pseudanonymes" fonctionnent souvent avec une équipe réduite, ce qui ne les empêche pas d'engranger des bénéfices importants.