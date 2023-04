PS5 : des internautes jubilent face aux galères de ceux qui essayaient de revendre les consoles à prix d'or

Sortie en novembre 2020, la Playstation 5 est longtemps restée introuvable dans les magasins, la faute à la pandémie qui a perturbé la production. Il aura fallu attendre 2023 pour en trouver en stock et à des prix corrects.

À l'époque il était impossible de s’en procurer une à son prix de base sans l’avoir précommandée. Il y en avait très peu en stock, la pandémie ayant conduit à une pénurie mondiale de semi-conducteurs et donc des puces électroniques. Soit un matériel indispensable pour en fabriquer.

Il y en avait bien quelques-unes disponibles en ligne mais il fallait être prêt à débourser presque 1000 euros. Dépenser une telle somme pour une console de jeux peut paraître inconcevable mais on s’ennuyait pendant le confinement. Il fallait respecter le couvre-feu, le télétravail était obligatoire, les restaurants et autres lieux de loisir étaient fermés… Bref, il n’y avait pas vraiment d’autre choix que de rester chez soi. Alors certains ont décidé de l’acheter malgré le prix exorbitant.

C’est à cause des "scalpers" qu’elle coûtait aussi cher. Ces personnes utilisaient des "bots" pour acheter un maximum de consoles à leur prix initial dans le but de les revendre aux plus désespérés, à un prix bien plus élevé. Plusieurs sites ont dû durcir leurs règles pour éviter que les intéressés se fassent arnaquer mais les annonces étaient souvent trop nombreuses et donc difficiles à arrêter.

Heureusement, depuis peu, la PS5 est de retour dans les rayons à des prix normaux. Ceux qui la voulaient depuis sa sortie ont enfin pu craquer. Maintenant que tout rentre dans l’ordre, les scalpers peinent à revendre leur stock et les cartes graphiques. Et leurs galères font la joie des utilisateurs de Reddit, comme l’a montré Unilad.

Ci-dessous, on voit un internaute se moquer du post Facebook d'un étudiant, qui a acheté plusieurs consoles et qui galère à les revendre. Il dit : "Je ne me sens même pas mal pour lui/elle". On peut lire des réactions du même avis dans les commentaires. "J’espère qu’il devra descendre à 230 $ pour que les gens l’achètent. Ce serait hilarant", ou encore : "Donc au lieu de payer les frais de scolarité avec son argent, il a décidé de dépenser 4000 $ pour acheter et revendre des PS5 ??? Un bon sens des affaires ????".