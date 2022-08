PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en septembre 2022

Ces trois titres plutôt décevants (sauvons peut-être Toem) seront disponibles dès le mardi 6 septembre, selon les rumeurs. Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois d’août à votre bibliothèque. Sony offrait Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 Pack Cross-gen Deluxe, Yakuza : Like A Dragon et Little Nightmares.