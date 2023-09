PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en octobre 2023

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits.

Voici la liste du mois d’octobre 2023. Le service offre trois jeux à ses abonnés. Et ce peu importe leur formule (premium, extra ou essential).

À savoir :

Sur PlayStation 4 et 5

The Callisto Protocol , de Striking Distance Studios (2022)

, de Striking Distance Studios (2022) Farming Simulator 22 , de GIANTS Software (2021)

, de GIANTS Software (2021) Weird West, de WolfEye Studios et Devolver Digital (2022)

Une jolie sélection en ce mois d’octobre, avec en tête de gondole The Callisto Protocol, vendu lors de sa sortie comme l’héritier spirituel de Dead Space (mais qui s’est finalement vautré, face… au remake très réussi de Dead Space). Rappelons également que depuis le mois dernier, cette rentrée pour l’abonnement PS Plus s’accompagne d’une hausse des prix significative. Depuis le 6 septembre 2023, l’abonnement annuel est plus cher, et ce peu importe la formule.

Voici les nouveaux tarifs pour les distraits :

Abonnement 12 mois PlayStation Plus Essentiel : 71,99 euros (au lieu de 59,99)

: 71,99 euros (au lieu de 59,99) Abonnement 12 mois PlayStation Plus Extra : 125,99 euros (au lieu de 99,99 euros)

: 125,99 euros (au lieu de 99,99 euros) Abonnement 12 mois PlayStation Plus Premium : 151,99 euros (au lieu de 119,99 euros)

Quoi qu’il en soit, les jeux seront disponibles dès le 3 octobre prochain au sein de l’abonnement.