PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en octobre 2022

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits.

Voici la liste du mois d’octobre 2022. Le service offre trois jeux à ses abonnés. Et ce peu importe leur formule (premium, extra ou essential).

À savoir :

Sur PlayStation 4

Superhot , de SUPERHOT Team (2016)

, de SUPERHOT Team (2016) Injustice 2, NetherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment (2017)

Sur PlayStation 4 et 5

Hot Wheels Unleashed, de Milestone (2021)

Ces trois titres seront disponibles dès le mardi 4 octobre. Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois de septembre à votre bibliothèque. Sony offrait Toem, Need for Speed Heat et Granblue Fantasy: Versus.