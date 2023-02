PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en mars 2023

Une sélection qui permettra donc de découvrir si Battlefield 2042 a bel et bien été amélioré par Dice depuis son lancement. Pour ceux que le FPS ne tente pas, ils pourront toujours se rabattre sur Minecraft Dungeons, un spin-off inspiré de Diablo. Ces trois titres seront disponibles dès le 7 mars, et ce jusqu’au 3 avril 2023.

Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois de février 2023 à votre bibliothèque. Sony offrait Mafia Definitive Edition, OlliOlli World et Evil Dead : The Game, ainsi que le DLC Destiny 2 : Beyond Light.