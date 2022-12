PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en janvier 2023

Du lourd en ce début d’année, avec du multijoueur signé Bethesda (Fallout 76) et surtout le Jedi Fallen Order d’Electronic Arts, qui ravira tous les fans de Star Wars. Ces trois titres seront disponibles dès le 3 janvier, et ce jusqu’au 7 février 2023. Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois de décembre 2022 à votre bibliothèque. Sony offrait Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout (DKO)