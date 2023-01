PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en février 2023

Une très belle sélection une fois de plus. On vous conseille tout particulièrement OlliOlli World, un jeu de skate frais et coloré, qui propose des challenges qui se corsent assez vite, sans pour autant gâcher le plaisir du jeu. On vous conseille également le récent remake de Mafia, qui a bien été accueilli par la presse et les joueurs. Ces trois titres, ainsi que le DLC, seront disponibles dès le 7 février, et ce jusqu’au 6 mars 2023.

Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois de janvier 2023 à votre bibliothèque. Sony offrait l’excellent Star Wars Jedi Fallen Order, mais également Fallout 76 et Axiom Verge 2.