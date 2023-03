À noter que Meet your Maker, "un jeu de construction et de raid post-apocalyptique à la première personne, dans lequel chaque niveau est conçu par les joueurs", est offert le jour de sa sortie. Quant à Sackboy et Tails of Iron, il s’agit de deux jeux sympathiques, mais aux ambiances très différentes. Sackboy est fun et coloré, et adapté aux plus jeunes, tandis que Tails of Iron est un "Souls-Like" entièrement dessiné à la main, à réserver aux plus grands.

Ces trois titres seront disponibles dès le 4 avril, et ce jusqu’au 1er mai 2023. Vous avez donc encore quelques jours pour ajouter les jeux du mois de mars 2023 à votre bibliothèque. Sony offrait CodeVein, Minecraft Dungeons et Battlefield 2042.