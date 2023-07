PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en août 2023

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits.

Voici la liste du mois d’août 2023. Le service offre trois jeux à ses abonnés. Et ce peu importe leur formule (premium, extra ou essential).

À savoir :

Sur PlayStation 4

Dreams

Sur PlayStation 4 et 5

PGA Tour 2K23

Death’s Door

Une petite sélection (sauf pour les fans de golf… et de corbeaux), mais qui permettra de (re)découvrir Dreams, l’excellent créateur de jeux et d’univers signé Media Molecule. Malheureusement, le jeu ne sera plus mis à jour, comme l’a annoncé le studio en avril dernier.

Ces trois titres seront disponibles du 1er août au 4 septembre. Ce qui signifie qu’il vous reste quelques jours pour télécharger la sélection du mois de juillet. Pour rappel, Sony offrait Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction is Forever.