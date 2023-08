PS Plus : une hausse des prix mais toujours des jeux offerts en septembre 2023

Comme tous les mois, les joueurs abonnés au service de jeu en ligne payant de Sony reçoivent une sélection de jeux gratuits. Mais en cette rentrée, la sélection s’accompagne d’une bien mauvaise nouvelle.

Voici la liste du mois de septembre 2023. Le service offre trois jeux à ses abonnés. Et ce peu importe leur formule (premium, extra ou essential).

À savoir :

Sur PlayStation 4 et 5

Saints Row, de Volition et Deep Silver (2022)

Sur PlayStation 4

Black Desert – Traveler Edition , de Pearl Abyss (2022)

, de Pearl Abyss (2022) Generation Zero, de Systemic Reaction (2019)

Ces trois titres seront disponibles du mardi 5 septembre et ce jusqu’au lundi 2 octobre. Ce qui signifie qu’il vous reste quelques jours pour télécharger la sélection du mois d’août. Pour rappel, Sony offrait PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door.

Malheureusement, comme on vous le disait plus haut, cette rentrée s’accompagne d’une hausse des prix significative. À partir du 6 septembre, l’abonnement annuel sera plus cher, et ce peu importe la formule.