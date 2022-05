PS Plus : Sony pourrait proposer des démos de 2 heures

La nouvelle formule PlayStation Plus Premium se précise, et l’une des nouveautés serait l’arrivée de démo de deux heures ou plus. De quoi tester un jeu sans se limiter à un seul niveau.

Sony aurait en effet communiqué sa décision aux développeurs, indiquant que tous les jeux dont le prix de vente serait situé au-dessus de 33 euros devraient proposer une démo d’au moins deux heures. Les jeux vendus moins chers (généralement des jeux indés) ne seraient donc pas concernés par cette nouvelle.

Mais s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les joueurs, la décision de Sony ne plaît pas à tous les développeurs. Une démo de deux heures obligatoire signifie qu’il faudra allouer du temps et une équipe afin de mettre en place l’essai. Sony en a bien conscience et permettra aux développeurs de prendre leur temps. Ils auront jusqu’à trois mois après la sortie du jeu pour proposer la démo. De plus, celle-ci ne devra être disponible que 12 mois.