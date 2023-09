PS-MR-PTB : qui est le vrai parti du travail ?

Qui est le parti du travail en Belgique francophone ? Le PS a revendiqué cette position historique lors de ses universités d’été, mais cette place lui est contestée depuis longtemps par les libéraux et plus récemment par le PTB.

Monopole

Il fut un temps, pas si lointain, disons jusqu’à la fin des années 80, où le PS n’avait pas besoin de rappeler qu’il était le parti du travail. C’était sa position naturelle, conquise depuis l’instauration progressive du suffrage universel commencée un siècle plus tôt. Désormais, le président du PS doit le rappeler à la tribune : nous devons reprendre le combat, nous devons montrer qu’il n’y a qu’un grand parti des travailleurs, qu’ils soient en emploi ou sans emploi, et c’est nous, le PS.

Un tel discours sonnerait comme l'incantation vaine d'une évidence pour une socialiste des années 70. Car à cette époque, le PS n’avait pas besoin de démontrer qu’il était le parti du travail. Bien sûr, les autres partis, chrétiens et libéraux, contestaient la vision du monde des socialistes, mais ils se concentraient largement sur d’autres thèmes que le travail. L’arrivée d’Ecolo sur la scène politique dans les années 80 n’a pas brisé ce monopole, Ecolo n’a pas contesté au PS son rôle dans le domaine du travail, mais a tracé son propre chemin axé sur l’écologie.

Cependant, les choses ont évolué progressivement. Tout d’abord, les libéraux ont modifié leur doctrine dans le but de conquérir un électorat plus populaire. Jean Gol et Louis Michel ont ainsi contesté au PS la place de parti du travail. Ainsi, le 1er mai, la fête du travail, décrétée par la deuxième Internationale socialiste en 1889 pour revendiquer la journée de huit heures, est célébrée par les libéraux depuis le milieu des années 80. On pourrait dire que cette position s’est radicalisée. Désormais, le MR se présente comme le véritable parti du travail, voire le seul véritable parti du travail, selon les formulations du président réformateur.

Concurrence

Un autre concurrent plus récent est le PTB. Les communistes martèlent depuis une dizaine d’années qu’ils sont le parti des travailleurs, de la classe ouvrière, de ceux qui travaillent. Même si le parti aborde d’autres thèmes tels que l’écologie, le féminisme et la migration, ceux-ci sont toujours considérés comme secondaires du point de vue du PTB. Le constat des cadres du PTB c'est qu'ils divisent la classe ouvrière. Le PTB a donc entrepris une conquête méthodique des organisations qui encadrent le travail, notamment les syndicats CSC et FGTB, et même tenté de s’attirer les indépendants.

Le PS se trouve donc pris en étau entre la droite et la gauche sur la question du travail. Il est évident que les socialistes ne sont pas encore parvenus à trouver de solution satisfaisante à cette nouvelle polarisation. De plus, ces dernières années, le PS s’est moins concentré sur le travail qu’auparavant. L’écosocialisme de Paul Magnette et les questions de diversité ont pris une place importante. Un autre problème est la tension entre les actifs et les inactifs, ou entre les travailleurs et les bénéficiaires de prestations sociales. Au niveau du gouvernement fédéral, on constate que la question des pensions a dominé l’agenda du PS, au risque d’aliéner une partie de l’électorat actif.

En conséquence, on observe que le PS conserve une base solide parmi les électeurs retraités et les bénéficiaires de prestations sociales, mais perd du terrain auprès de son électorat actif, en particulier parmi les travailleurs moins diplômés qui lui étaient auparavant acquis. À droite, le MR affirme à cet électorat qu’il est trop taxé en raison du nombre élevé de chômeurs ou d’une intervention excessive de l’État. À gauche, le PTB soutient que s’ils sont trop taxés, c’est parce que les riches ne le sont pas assez et que la classe politique est coupée du peuple.

Avec cette polarisation entre le MR et le PTB, l’un des enjeux de la campagne électorale sera de voir si le PS parviendra encore à réconcilier l’électorat des travailleurs actifs avec celui des inactifs ou des retraités.