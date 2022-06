Proximus veut étendre la couverture fibre à 95% des foyers et entreprises belges

Proximus annonce mercredi avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec un consortium de partenaires financiers belges, parmi lesquels I4B (The Belgian Infrastructure Fund) dans le but de raccorder à la fibre jusqu'à 1,7 million de foyers et d'entreprises supplémentaires dans les zones à faible densité de population. Sous réserve d'un accord définitif attendu en fin d'année, ce déploiement permettrait ainsi d'étendre la couverture fibre à 95% de l'ensemble des foyers et entreprises belges.

Cela permettra d'apporter la technologie 10 Gigabit PON aussi bien dans les zones denses que dans les zones plus rurales, affirme l'entreprise. Cette extension envisagée constitue également une étape importante dans l'ambition de Proximus d'offrir à terme un réseau Gigabit sur l'ensemble du territoire, en s'appuyant sur la technologie d'accès fixe sans fil pour les 5% restants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord définitif, les parties envisagent la création de deux nouvelles co-entreprises, précise le communiqué. Cette collaboration envisagée représente un investissement total cumulatif d'environ 4 milliards d'euros par les co-entreprises.