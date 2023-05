Proximus va aider la Région bruxelloise à sécuriser ses Espaces Publics Numériques

Pour lutter contre la fracture numérique, la Région bruxelloise a mis sur pied un certain nombre d'EPN, des espaces publics numériques, accessibles au public comme leur nom l'indique. Ces EPN sont évidemment vulnérables en cas de cyber-attaque, d'où l'initiative conjointe de Proximus, via sa filiale ADA spécialisée dans la cyber-sécurité et l'intelligence artificielle, et de Paradigm (anciennement Centre Informatique de la Région bruxelloise) pour faciliter leur sécurisation.