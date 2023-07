Proximus s’offre l’indien Route Mobile et vise une croissance à l’international face à un marché belge saturé

60% de la croissance du groupe hors Belgique

L’opérateur belge historique entend ainsi s’affirmer dans de nouveaux marchés et assume une stratégie désormais tournée vers l’international : " en effet, en Belgique, une fois que j’ai déployé mon réseau fibre, mon réseau 4G, mon réseau 5G, ma croissance elle reste contrainte par les frontières géographiques. Dans le digital, c’est différent " avance Guillaume Boutin, le CEO de Proximus. Entre 2022 et 2025, le dirigeant estime que pas moins de 60% de la croissance du groupe proviendra de ses grandes filiales à l’international.

Une situation qui a autant à voir avec le boom des CPaaS dans le monde que les difficultés rencontrées dans la petite Belgique reconnaît Guillaume Boutin : " l’année prochaine arrive un nouvel entrant mobile sur le marché belge, donc ça va créer quelques soubresauts. Et il faut s’y préparer". Après Proximus, Telenet et Orange, la société flamande Citymesh, portée par le géant européen des télécommunications DIGI, se lancera en effet à l’assaut de la Belgique… et des parts de marché historiques de l’ancienne Belgacom.

De quoi pousser à porter le regard bien au-delà de notre territoire, notamment dans les pays dits émergents : "Route Mobile est extrêmement présent en Inde mais aussi exposé à d’autres marchés à forte croissance en Afrique et ailleurs en Asie" analyse toujours Guillaume Boutin. "Aujourd’hui, il y a très peu de marché qui restent uniquement nationaux. Il faut, pour se développer, avoir une ambition mondiale, une ambition internationale et c’est cette ambition-là qu’on porte aujourd’hui et qu’on réaffirme avec cette acquisition" conclut-il.