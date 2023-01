Proximus prévoit des économies et réduit de moitié son dividende en 2024 et 2025

Bold2025, c’est le nom que Proximus a donné à sa stratégie pour les trois années à venir. Présenté ce lundi 16 janvier, ce plan aura pour but de générer de la croissance et de créer de la valeur pour l’entreprise. Cela passera par des économies. Les coûts seront réduits de 220 millions sur les trois prochaines années. Le dividende octroyé aux actionnaires sera aussi réduit de moitié en 2024 et 2025. Cela ne fera pas les affaires de l’Etat, actionnaire à 53% de Proximus, qui devrait ainsi perdre 109 millions d’euros pour chacune des deux années concernées par la baisse de dividende.