Proximus lance l’internet le plus rapide de Belgique via la fibre, mais en avez-vous vraiment besoin ?

Le câble, utilisé par Voo et Telenet, permet des débits bien plus importants (jusqu’à 1 Gbps) et sur de longue distance. Il n’est donc pas étonnant que l’opérateur wallon est depuis longtemps sacré comme le fournisseur le plus rapide dans le sud du pays.

Seulement, les choses changent et Proximus construit depuis quelques années un tout nouveau réseau FTTH (Fiber to the Home), constitué à 100% de fibre optique, destiné à remplacer son réseau actuel. Celui-ci permet des débits bien plus importants comme le prouve sa nouvelle option. Mais le plus gros avantage est à trouver du côté de l’envoi, qui est 20 fois supérieur au meilleur que peu proposer Voo grâce à son câble qui plafonne à 50 Mbps alors que Telenet, pour les clients résidentiels, propose au maximum 40 Mbps.