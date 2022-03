Proximus lance "ADA" pour miser sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité

ADA, c’est d’abord un hommage et un clin d’œil à Ada Lovelace, une mathématicienne et écrivaine anglaise de la première moitié du 19e siècle. Elle est considérée comme une pionnière de la programmation informatique.

Pour créer sa filiale, qui démarrera ses activités le 1er avril, Proximus est parti d’un constat : l’intelligence artificielle et la cybersécurité gagneront en importance dans les années à venir. Que ce soit pour aider à réduire la consommation d’énergie, prédire des erreurs dans les systèmes techniques, améliorer la détection de fraudes, l’intelligence devrait, selon les chiffres cités par Proximus, contribuer pour environ 14.000 milliards d’euros à l’économie mondiale, d’ici à 2030. En Belgique, cela représenterait une contribution de 330 millions d’euros à l’horizon 2024, selon Proximus.

Parallèlement au développement de cette nouvelle économie numérique, la cybersécurité est essentielle pour lutter contre les cyberattaques et protéger les activités et les données des particuliers et des entreprises.

Dans ces domaines où les données sont importantes, Proximus estime être "bien placé pour y jouer un rôle de plus en plus important". Le groupe belge a développé ces dernières années de l’expertise en la matière, tant en Belgique qu’à l’étranger, via certaines de ses filiales. Ainsi, TeleSign, spécialisé dans les services d’identité digitale et des solutions logicielles "est un partenaire de confiance pour 8 des 10 plus grandes entreprises du monde", affirme Proximus. BICS, autre filiale, est un leader mondial dans le domaine des communications digitales.

La création de Proximus ADA devrait, selon Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, "permettre d’accélérer cette position de leader" et "contribuer à faire de la société belge une société prête au futur".

Pour permettre à ce projet de se développer, le CEO de Proximus insiste sur la nécessité d'avoir "des réseaux de dernière génération" pour "permettre cette sécurisation des données". Avoir des réseaux de "très haut débit" est, explique le CEO, essentiel. Il rappelle l'importance du déploiement de la fibre optique.