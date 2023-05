Proximedia, leader belge des services web, est-il irréprochable ?

Les deux témoins rencontrés critiquent l’entreprise pour une autre raison : la mise sous pression. Louison Martin nous raconte la suite de son entretien avec le délégué commercial : " J’étais obligée de donner une réponse et même quand je lui disais que j’avais besoin de recul et que je n’étais pas sûre, il jouait sur le fait qu’il avait fait plus de deux heures de route et que pour ça, il fallait une signature." Toujours un son de cloche similaire à plus de cent kilomètres de là, avec Mathis Henry, électricien : " On voulait prendre notre temps et lui nous a dit directement : " L’offre est à durée limitée, du coup, il faut que vous vous décidiez rapidement maintenant, parce que sinon elle ne sera plus valable."

A partir de quand une mise sous pression peut-elle être problématique ? Que dit la loi ? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Steve Griess, avocat spécialisé dans le droit commercial et économique : "La mise sous pression, là, on est vraiment dans le critère où on vise à forcer quelqu’un à conclure un contrat et donc à l’empêcher d’avoir la liberté de choisir ou de ne pas choisir. C’est le fait de forcer, de tordre un peu le bras à la partie pour le prendre, le prendre très vite et le prendre sans réflexion. La mise sous pression et dans sa forme la plus agressive, le harcèlement, là, est totalement proscrit."

Proximedia veut rassurer. Si l’indépendant s’est senti sous pression et s’il désire rompre le contrat après le départ du démarcheur, c’est possible, nous assure Daniel de Proximedia : " C’est noir sur blanc dans nos contrats : tant qu’on n’a pas commencé la production, la collaboration avec vous, vous pouvez annuler sans frais, sans préavis."