Proxénétisme en Roumanie : salve de nouvelles perquisitions en lien avec l’influenceur Andrew Tate

Les enquêteurs se penchent également sur plusieurs voyages organisés dans des pays tels que la Suisse, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, durant lesquels les victimes étaient contraintes à se prostituer.

Les membres du groupe récoltaient ensuite l’argent par des transferts bancaires ou en mains propres.

De nombreux biens appartenant aux Tate, notamment une collection de voitures de luxe, ont été saisis depuis fin décembre et placés sous scellés. Selon des sources judiciaires citées par l’agence Agerpres, les enquêteurs ont jusqu’à présent recensé 15 automobiles de luxe et 10 propriétés leur appartenant.

Les deux frères ont comparu mardi devant le tribunal de Bucarest pour tenter d’obtenir leur mise en liberté mais leur demande a été rejetée, les juges ayant invoqué le "risque de fuite" et le "danger pour l’ordre public".

Leur avocat, Eugen Vidineac, a promis de "faire éclater la vérité".

Andrew Tate, qui possède un passeport américain, était apparu dans l’émission télévisée Big Brother en 2016. Il avait été éliminé de la compétition après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de frapper une femme.

Suspendu de plusieurs réseaux sociaux pour des propos misogynes, son compte Twitter a été récemment rétabli. Suivi par 4,5 millions de personnes, il s’était fait remarquer peu avant son arrestation par un échange très vif et abondamment commenté avec l’écologiste suédoise Greta Thunberg.

Crâne rasé, barbe bien taillée et muscles saillants, le trentenaire assure être un multimillionnaire et monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches via "l’université Hustler", un site internet de coaching payant qui revendique plus de 160.000 clients.