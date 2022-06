Provocateur et sûr de lui, Noa Lang annonce son départ de Pro League à sa manière : "Je vais manquer à la Belgique"

Noa Lang va quitter la Pro League après deux saisons marquées par des coups d’éclat, des coups de gueule et de coups de moins bien. Son bilan chiffré chez les Blauw en Zwart est plus qu’honorable : 85 matches, 26 buts, 26 assists et 2 titres. Le Néerlandais, formé à l’Ajax, a annoncé son départ avec quelques déclarations fracassantes dans une interview à Het Laatste Nieuws.



Noa Lang a une haute estime de lui. Ce n’est pas neuf. Dans la foulée du Soulier d’Or de Paul Onuachu, il avait déclaré "tout le monde sait qui est le meilleur en Belgique et c’est moi". L’homme est comme le joueur, provocateur et sûr de lui. Morceaux choisis :



"J’ai rendu le football belge "hot". Je le pense sincèrement. Les enfants des six ou sept ans connaissent maintenant le club. Aux Pays-bas, les gens regardent désormais votre championnat. Ce n’était pas le cas avant. Croyez-moi, je vais manquer à la Belgique. J’ai donné des couleurs à votre football. La saison prochaine, vous prierez pour qu’il y ait un Noa Lang qui évolue en Belgique. Mais vous ne le trouverez pas", détaille-t-il avant de, tout de même pointer, son successeur : Antonio Nusa.



Après une saison que certains ont jugée inconstante, Lang a voulu mettre les points sur les "i". "Je devais montrer aux gens une dernière fois qui est le patron. La compétition régulière est belle et agréable, mais quand les play-offs commencent, il faut être là. C’est pour les grands garçons. Et je pense que c’est ce que j’ai montré six matchs."



Lang, qui se décrit comme un "artiste", a donc fait le tour de la question en Pro League et s’apprête à démontrer son talent ailleurs. "Bien sûr tu ne sais jamais ce qu’il va se passer mais il n’est pas vraiment prévu de rester au Club une année de plus […] je suis prêt pour la prochaine étape". Il se voit signer dans "un beau et grand club", de préférence un club "qui joue la Champions League". Il fixe même le prix de son futur transfert. "Le Club voudra 30 millions d’euros, mais je pense que 25 millions, c’est déjà une bonne somme."



Le Néerlandais a son plan de carrière bien en tête. "J’ai 22 ans. J’ai beaucoup de temps. Je n’ai pas besoin de passer directement du Club au Real Madrid […]. Je veux d’abord bien performer ailleurs, puis signer comme un grand garçon dans un club du top mondial. Je suis sûr que j’y arriverai quand même. Je suis dans les temps". Lang voit grand et ne se met aucune limite. Il espère "gagner un jour la Ligue des Champions, décrocher le Ballon d’or". Alors il pourra être satisfait de sa carrière dit-il.