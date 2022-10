Province de Namur : visite des jardins à la française du château de Freÿr

Au fond de la seconde partie du jardin deux orangeries abritent durant l’hiver tous les arbres disposés autour des bassins. Certains de ces arbres sont plusieurs fois centenaires, les plus vieux ayant plus de 300 ans.

Les bigaradiers (oranges amères), les mains de Bouddha, les citronniers, les kumquats et les calamondins passent la belle saison à l’air libre en caisse. Des caisses en bois typiques du 18e avec des panneaux permettant de renouveler le substrat et tailler les racines plus aisément. Les orangers de Freÿr sont les plus vieux orangers d’Europe en caisse.