Province de Namur : les camions-poubelles collecteront les déchets… et des données numériques

À quoi ça va servir ?

Le dispositif, à peine plus volumineux qu'une valise, sera fixé sur le toit des camions et ne nécessitera aucune manipulation de la part des éboueurs. "C'est une boitier orange, de la même couleur que les camions afin de le rendre plus discret", explique le directeur de Thelis, l'entreprise namuroise qui a conçu l'appareil, "D'un côté, vous avez un micro-ordinateur qui va collecter les données et les envoyer dans le cloud. De l'autre côté, vous avez une autre partie avec des capteurs. En fonction de la campagne de mesure que l'on va effectuer, en fonction de ce que l'on souhaite observer, on va pouvoir y mettre différents types de capteurs. En même temps que le camion va collecter les déchets, le système va, sur base régulière, par exemple tous les dix mètres, prendre une mesure. On va profiter de la tournée du camion pour collecter des données environnementales".

Dans un premier temps, la connectivité du territoire sera l'unique paramètre qui fera l'objet d'une telle mesure. "C'est un enjeu majeur sur notre territoire, on l'a vu lors de la crise covid, on avait tous besoin d'une bonne connexion chez soi pour travailler" avance François Laureys pour le BEP, "Nous allons pouvoir objectiver la situation, pouvoir vraiment mesurer quel est le service de chacun des opérateurs en tous points du territoire. Une objectivation qui va nous permettre ensuite de revenir auprès des opérateurs afin de tenter d'améliorer les choses".

Un programme est déjà lancé pour mesurer très prochainement la qualité de l'air sur l'ensemble de la province. Ensuite ? Tout est possible. Le boitier a été conçu de manière à pouvoir évoluer et intégrer facilement n'importe quel type de capteur à l'avenir. Les données collectées ne seront utilisées que par le BEP et ses partenaires publics et privés. Un projet inédit qui pourrait, à plus long terme, être amené à s'étendre à toute la région wallonne.