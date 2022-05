Province de Namur : huit nouvelles œuvres vont être inaugurées sur les "Sentiers d’Art"

Un peu plus loin à Havelange, Jérôme Favre et Charlotte Bonnans, muralistes français, achèvent leur peinture murale haute de six mètres. Très colorée, elle représente un enfant photographiant des coccinelles. Pour eux, travailler dans la nature a une saveur particulière. "C’est la campagne pure et dure. La route nationale est loin. Nous ne sommes pas impactés par le bruit dans notre travail. Il n’y a que les oiseaux, les vaches, le vent", se réjouissent-ils.