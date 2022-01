Province de Luxembourg : une prime d’attractivité de 7000 € pour le personnel infirmier

Ce n’est pas nouveau, nos hôpitaux manquent cruellement d’infirmiers et infirmières. Particulièrement en province de Luxembourg qui subit la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg où les salaires sont beaucoup plus élevés.

Alors, pour remédier à cette pénurie de soignants qui s’est accentuée avec la crise sanitaire, le conseil provincial du Luxembourg a voté ce vendredi l’attribution d’une prime d’attractivité, une prime de 7.000 € au personnel infirmier nouvellement engagé dans les hôpitaux de Vivalia.

" Cette prime est destinée exclusivement au personnel infirmier nouvellement engagé entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023 au sein d’un site hospitalier de l’Intercommunale Vivalia. Le bénéficiaire de la prime s’engage à rester durant 3 années consécutives dans un hôpital de Vivalia. "

Une proposition du député provincial à la santé, Stéphan Demul qui nous rappelle l’urgence d’intervenir : " C’est vrai que la pénurie s’accroît. En 2020, il manquait environ 80 infirmier·ères dans nos hôpitaux, aujourd’hui, il en manque plus de 100. "

Cette prime est la première action concrète dans le cadre d’une enveloppe d’un million d’euros dégagée par la Province pour soutenir le personnel infirmier de son territoire (décision du conseil provincial du 26 novembre 2021).

Cette enveloppe d’un million d’euros va permettre de travailler sur 3 axes : l’attractivité du métier auprès des étudiants (logement, stage, minerval, etc.), la rétention du personnel en place (prime, prévention burn-out, etc.) et la communication (campagne web, mise en valeur du métier, etc.).