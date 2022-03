Province de Luxembourg : un relais social pour lutter contre la précarité

Ne plus avoir de travail, ne plus avoir de logement décent, se sentir et être isolé. C’est pour lutter contre l’exclusion de toute personne en situation de grande précarité, qu’un relais social intercommunal (RS LUX) a vu le jour en Province de Luxembourg.

Son objectif est de travailler en réseau avec tous les services qui existent déjà, pour développer des projets innovants. Parmi les partenaires, on retrouve des CPAS, des maisons d’accueil, l’abri de nuit d’Arlon, des services de santé mentale, la province, une agence immobilière sociale… Annick Burnotte présidente du relais social intercommunal :

"C’est une nouvelle ASBL qui est là pour travailler en réseau, avec l’associatif existant, et le réseau des 44 CPAS et communes de la Province de Luxembourg. Donc c’est allier le travail du secteur public, comme du secteur privé pour lutter contre la grande précarité."

Joel Kinif est responsable de la Moisson à Houmont (Sainte-Ode), une maison d’accueil pour des familles en grande précarité. Pour lui ce relais social intercommunal est une structure qui va permettre de toucher plus de personnes :

"Le territoire de la Province de Luxembourg d’une part, sa ruralité, sa constitution, fait que toute une partie du public n’a pas accès aux services qui se trouvent souvent dans les centres des plus grandes villes, ou en tout cas en périphérie urbaine, et il y a de gros problèmes de mobilité. Et puis il y a toutes ces personnes qui sont en non demande, et qui ne vont pas être dans une recherche de solution, parce qu’elles n’ont pas la connaissance des services. L’important c’est d’aller chercher la personne là où elle est. C’est de se rendre disponible. C’est de permettre les conditions d’une mise en travail ou d’une action de réinsertion."

L’ASBL se situe à Bastogne mais couvre toute la Province de Luxembourg.