Province de Luxembourg : quatre épiceries sociales de la Croix-Rouge ouvertes aux étudiantes et étudiants

D’Habitude, les bénéficiaires des épiceries sociales sont orientés par les CPAS, mais ici pour les étudiants, c’est différent et innovant : " On avait peur que le fait de faire transiter les étudiants par un service social puisse les freiner dans la démarche, on s’est alors beaucoup inspiré du Kotidien à Liège. Finalement, l’étudiant peut avoir accès à l’épicerie sociale sur base de sa carte d’étudiant et puis le deuxième aspect, qui est plutôt innovant, c’est qu’il signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il est en difficulté financière pour le moment et qu’il a besoin de l’aide alimentaire ", explique Jennifer Maîtrejean, coordinatrice provinciale de l’aide alimentaire à la Croix-Rouge.

Les partenaires du projet sont donc le Pôle académique Liège-Luxembourg, la Croix-Rouge, la Haute Ecole Robert Schuman, Hénallux et l’université de Liège.