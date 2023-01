Province de Luxembourg : les sept postes médicaux de garde sont sauvés

Début décembre , les médecins généralistes tiraient la sonnette d'alarme. Les réformes envisagées par l'INAMI notamment en termes de financement, dès 2024 font peser une menace sur les postes médicaux de garde. Le financement futur menacerait quatre des sept postes en province de Luxembourg.

Le député fédéral et maire de Tintigny, Benoît Piedboeuf, s’est saisi de la question pour la remonter jusqu’au ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

"Il a confirmé qu’il n’y aura aucune fermeture des sept postes médicaux de garde et que cela n’est pas du tout prévu. Au contraire, la volonté est de renforcer l’organisation, la sécurité et de soutenir les accords d’organisation des gardes de "nuits noires". Cela signifie que les médecins seront encouragés à s’organiser durant les gardes de nuit en semaine, mais c’est ce qu’il se fait déjà entre le poste de Tintigny et la zone d’Arlon par exemple. Alors certains médecins devront réaliser plus de kilomètres, mais tout le territoire restera particulièrement bien couvert", confie le député.

Il poursuit : "Ce bruit qui annonçait la fermeture de ces postes, cela m’inquiétait car n’en avoir plus que trois n’aurait eu aucun sens. L’an dernier, 50.000 patients ont fréquenté ces infrastructures. Le besoin est bel et bien présent. Mais la réponse du ministre m’a convaincu. Je l’en ai d’ailleurs remercié."

Les numéros 1733 et 112 poursuivront leur travail de tri à l’avenir pour continuer à apporter une réponse rapide aux patients luxembourgeois.