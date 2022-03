Province de Luxembourg: les maisons d'édition mises à l'honneur

Pour la deuxième année consécutive, la Foire du Livre de Bruxelles est annulée. Cela signifie un manque de visibilité pour les éditeurs de nos régions. Mais la Province de Luxembourg et son Service du Livre ont décidé de mettre en avant toutes les maisons d'édition luxembourgeoises quelque soit leur taille. Ainsi, de mai à décembre, chaque maison d'édition sera mise à l'honneur pendant un mois, comme le confirme Alicia Morette, coordinatrice du Service du Livre Luxembourgeois :

"C'est important de mettre en avant les éditeurs, et ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté les auteurs, qui sont édités ailleurs, en France ou autoédités. C'est quelque chose qui s'ajoute, en raison d'un manque au niveau de l'économie locale. On voulait leur dire qu'on était là, qu'on les soutient. On voulait également dire au public de penser à ces livres qui sont édités chez nous. Il y a des éditeurs en Province de Luxembourg qui prennent des risques financiers, pour alimenter le livre Belge. Et ils donnent une chance à nos auteurs locaux, qui ne trouvent peut-être pas d'écho ailleurs, et qui là, grâce à une maison d'édition proche, trouvent une place dans cette ligne éditoriale."

Un programme qui doit encore s'affiner dans les prochaines semaines.