Province de Luxembourg: la Confédération Construction vient de sortir son guide 2022

A quelques heures de l'ouverture de Batimoi, la Confédération Construction vient de sortir son guide 2022 de la construction, en Province de Luxembourg. L'occasion de prendre le pouls du secteur. Selon l'administrateur-délégué de la confédération, François Cloos, il se porte plutôt bien. Les carnets de commande se remplissent et on n'est pas loin de la situation avant covid, mais il subsiste des soucis comme la pénurie de main d'oeuvre avec de vieux clichés toujours véhiculés :

"Si vous demandez à une personne s'il aimerait que son enfant travaille dans le secteur de la construction, souvent ce n'est pas le premier souhait. Alors que sur le terrain on s'épanouit, et il y a des opportunités. On grimpe les échelons et un jour éventuellement on envisage de se mettre à son propre compte. "

Le guide 2020 de la construction en Province de Luxembourg, c'est plus de 600 entreprises du secteur référencées selon différents critères comme l'explique François Cloos :

"Soit vous avez besoin d'un couvreur, dans l'onglet vous avez la liste de tous les couvreurs, avec une carte de la province. Soit vous cherchez une personne spécifique, et vous allez dans l'onglet début du guide et dans l'onglet adéquat. On vous spécifie les entrepreneurs qui ont cette spécialisation. On peut également obtenir la liste des entreprises qui ont l'agréation adéquate."

Et le guide propose également toute une série de conseils. Le guide de la construction en Province de Luxembourg est disponible gratuitement auprès de la confédération et notamment via la page Facebook.