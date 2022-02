Province de Luxembourg: la caserne chestrolaise réduite à la catégorie 3

Si les communes de Marche-en-Famenne ou encore Florenville verront prochainement une nouvelle caserne de pompiers sur leur territoire, les nouvelles sont moins bonnes à Neufchâteau. La caserne chestrolaise est en effet réduite à la catégorie 3, ce qui signifie moins d’effectifs et moins de personnel. De onze pompiers, la caserne est passée à cinq, ce qui aura des conséquences sur la sécurité des citoyens. Cela fait suite à la nouvelle réforme des casernes. Le bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty :

"Il y a de très bonnes choses qui ont été développées dans ce 4.0 et je pense qu’en voulant régler certains problèmes, on en a créé sur notre commune, et cela en tant que représentant du territoire communal, je l’ai déjà expliqué, la sécurité est une des priorités et c’est intolérable pour nous.

Nous aurons beaucoup moins de sortie donc à terme le danger est que l’on reconsidère la caserne de Neufchâteau, et puis le seconde chose, c’est le temps d’intervention, puisque toute la partie sud de la commune sera moins desservie. Certains véhicules risquent de partir d'une commune voisine, Libramont, et les temps d'intervention allongés, ce n'est pas possible."

La commune a décidé d’aller en justice et de faire une motion pour contrer cette décision.