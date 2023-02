Province de Luxembourg : l’activité immobilière en hausse de 4% en un an

Dans le cadre de la semaine de l’immobilier, le cercle notarial de la province de Luxembourg présentait son baromètre annuel de l’immobilier. On peut donc le dire, la province de Luxembourg reste une valeur sûre au niveau de l’investissement dans ce secteur. Les chiffres présentés dans ce baromètre des notaires sont très encourageants. Pour donner une idée, la province de Luxembourg est la deuxième province du pays avec la plus forte activité immobilière en un an avec une hausse de 4%. Toutes les autres provinces sont en baisse, sauf la province de Flandre orientale qui affiche une hausse de 0,2%. Alors qu’est-ce qui pourrait expliquer une telle augmentation et bien probablement la crise du covid qui a suscité des envies de jardins chez certains, les abattements fiscaux, la possibilité de télétravail ou encore les investissements de néerlandophones et de citoyens grand-ducaux.

Prix médian d’une habitation en Belgique : 285.000 euros

Il y a de l’attrait pour tous les types de biens, mais le Luxembourgeois a une préférence pour les biens immédiatement habitables et qui ne nécessitent pas de gros travaux. À titre indicatif, le prix médian d’une maison en province de Luxembourg (à prendre avec des pincettes) s’élève à 240.000 euros. En comparaison, le prix médian wallon est de 202.500 euros et celui de la Belgique est estimé à 285.000 euros. C’est surtout en Flandre que l’on retrouve les prix les plus hauts.

Sans surprise, c’est la zone d’Arlon-Attert-Messancy qui affiche les prix médians les plus élevés. Le prix médian d’une habitation à Attert est estimé à 385.000 euros, une hausse de 12% en un an. C’est énorme, surtout quand on regarde le prix médian du Brabant Wallon qui lui s’élève à 375.000 euros. C’est 10.000 euros de moins. Globalement, on constate aussi que toutes les communes qui se trouvent le long des axes routiers comme la E411, la E25 ou la N4 sont plus chères qu’ailleurs.

Des chiffres à observer avec prudence

Par conséquent, doit-on comprendre qu’Arlon devient le nouveau Brabant wallon ? Non, pas tout à fait. Quand on regarde de manière beaucoup plus précise les cartes, on constate que les prix varient fortement d’un village à l’autre parfois. N’oublions pas, aussi, que l’inflation a bondi de 10% en un an également. Pour les notaires, les prix évoluent de manière continue tout comme les taux d’intérêt des prêts hypothécaires. Mais quand on prend de la hauteur, on remarque que cela reste raisonnable sur des périodes de 10 ans, par exemple. Pour terminer, un petit mot sur le prix médian des terrains à bâtir en province de Luxembourg : 70.000 euros chez nous. C’est assez loin derrière la première place occupée par le brabant wallon avec ses 185.000 euros.