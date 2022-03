Province de Luxembourg: du speed dating pour les producteurs locaux

Les coopératives "Li Terroir".be et Réseau Paysan ont imaginé une nouvelle façon de mettre en présence producteurs, épiceries du terroir et restaurateurs : le speed dating. Selon le même principe que pour ceux qui cherchent l'âme soeur, on change d'interlocuteur toutes les sept minutes. Après Bomal, c'est à Regné, Vielsalm que le deuxième speed dating a été organisé, visiblement à la satisfaction de tous, à commencer par les producteurs comme Myriam Lamy, du Canard Gourmand à Fraiture :

"Non seulement ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne connait pas, et puis ce qui est bien, c'est de rencontrer des gens qui connaissent les mêmes difficultés. C'est important et le dialogue permet de se donner des conseils."

Céline Bovy et son épicerie "Le Cabas du Moulin" à Gouvy a aussi apprécié. Elle nous explique aussi que l'engouement pour les produits du terroir depuis le début du premier confinement s'est fort essoufflé :

"J'ai gardé des nouveaux clients qui ne connaissaient pas "le cabas", et qui ont profité du confinement pour venir me voir, mais c'est une petite partie. En revanche ceux-là je les ai touchés, et c'est à vie. Mais il n'y en a pas assez."

Un troisième rendez-vous speed dating est dors et déjà prévu dans les prochaines semaines à Rochefort, avant d'autres, puisque l'expérience est plutôt concluante.