Province de Luxembourg : des solutions pour lutter contre les effets du réchauffement climatique

Les inondations de juillet 2021 sont encore dans toutes les mémoires. Et partout, on réfléchit aux mesures à prendre pour limiter les risques. La Province de Luxembourg, la Province, Idelux Eau et les Contrats de Rivière se sont associés pour répondre à un appel à projets wallon sur des zones d’immersion temporaire, des trains pour retenir les eaux de pluie, tout en tenant compte de l’aspect biodiversité. Stéphanie Dessy est coordinatrice du contrat de rivière de la Lesse :

"Nous vérifions que tous les partenaires concernés sont bien au courant et bien présents, et nous avons dû prendre des photos des inondations, il y a nos données d’inventaires que nous devons fournir. On compte sur nous pour la fiche biodiversité, nous avons été sur le terrain avec les différents partenaires, DNF, Natura 2000… Pour avoir un avis global de tous les partenaires concernés."

Deux zones d’immersion sont déjà retenues pour Arlon et Aubange. Et cinq autres projets ont été rentrés dans le bassin de l’Ourthe et celui de la Lesse. Même si tous ne sont pas retenus, les partenaires n’auront pas travaillé pour rien :

"On espère pouvoir prolonger ce partenariat par la suite, parce que la démarche a été appréciée au niveau des communes. Et puis toutes les études que l’on fait, c’est de la connaissance qu’on engrange, et ce qui n’est pas repris dans cet appel à projets ci, pourra être valorisé par la suite. On pressent que la problématique va devenir de plus en plus aiguë, avec le changement climatique."