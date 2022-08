Province de Luxembourg : bientôt 7 centres d’hébergement pour les réfugiés ukrainiens, celui de Vielsalm déjà opérationnel

Cela représente un gros changement pour les familles ukrainiennes jusqu’ici logées chez l’habitant. Elie Deblire, bourgmestre de Vielsalm : ce sera plus exigu, ils ne bénéficient que d’une chambre, il va falloir assurer la vie en collectivité… Donc on sait que ça ne va pas répondre aux besoins de toutes ces familles ukrainiennes. On s’attend à les voir chercher d’autres solutions.

L’ouverture de tels centres était néanmoins nécessaire pour soulager les familles d’accueil. La région wallonne finance. Une convention a été signée avec la commune jusqu’à fin janvier prochain.