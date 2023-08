Province de Luxembourg : à la recherche de gîtes pour accueillir les réfugiés ukrainiens

"La province de Luxembourg compte 9 centres et environ 360 places actives. Nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de conventions pour de nouveaux centres, essentiellement des gîtes de moyenne et de grosse capacité. Nous atteindrons alors 480 places à la fin de l’année, mais cela ne sera pas encore assez. Nous sommes actuellement à saturation, nous n’avons pas suffisamment de places. Nous arrivons difficilement à répondre aux demandes qui nous parviennent de la province mais aussi aux demandes qui nous parviennent d’autres provinces et de Bruxelles, là où arrivent encore chaque jour une cinquantaine de réfugiés ukrainiens, explique Jean-François Jacob, coordinateur de la cellule ukrainienne du cabinet du gouverneur de la province de Luxembourg.

"C’est pour cela, ajoute-t-il, que le gouverneur souhaite continuer à trouver des places. On pense essentiellement à des gîtes, qu’ils soient disponibles maintenant ou plus tard dans l’année, voire début d’année prochaine. En tout cas, si des propriétaires hésitent, on peut déjà leur dire que la Région wallonne garantit la location du gîte à full capacité et que les éventuelles réparations nécessaires et la remise en ordre sont garanties par la Région wallonne".