En décembre 2022, une collision mortelle avec un loup avait déjà eu lieu. Le canidé renversé jeudi matin était un mâle, précise le Centre d’aide à la nature.

C’est déjà la troisième fois que cela se produit sur cette route fort fréquentée

Des membres de l’Institut flamand pour l’étude de la nature et des forêts (Inbo) vont procéder à l’autopsie du cadavre afin de déterminer l’origine de l’animal ainsi que les causes de son décès. "Nous espérons que des mesures seront prises rapidement, à la fois pour les conducteurs mais aussi pour les loups et les nombreux renards, cerfs, sangliers qui sont fréquemment percutés sur cette route très fréquentée", a insisté le Centre d’aide à la nature.