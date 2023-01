Province de Liège : une adolescente de 14 ans, victime de "grooming", tuée à Ougrée

Un homme a été retrouvé pendu ce vendredi matin à Plainevaux (entité de Neupré) et le corps d’une fille a été découvert vendredi en fin de matinée dans un sentier à Ougrée (entité de Liège), indique le parquet de Liège. Selon le procureur du Roi de Liège, les deux faits sont liés.

L’homme, âgé de 37 ans et originaire de Seraing, a été découvert pendu à une barrière vers 08h00 vendredi à Plainevaux. Selon les premiers éléments, il se serait donné la mort à l’aide d’une ceinture. Dans sa voiture, située à proximité, était enfermée une petite fille âgée de deux ans et demi. Elle a été secourue quelques minutes plus tard, saine et sauve. En fin de matinée, le corps d’une personne de sexe féminin a été découvert dans un sentier le long d’un bois à Ougrée.