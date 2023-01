Province de Liège: 533 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques prévues en 2023

Actuellement, la commune de Grâce-Hollogne par exemple possède à peine deux bornes de recharge pour voitures électriques. Elle espère en posséder presque 10 fois plus fin 2023. Comme beaucoup de communes, Grâce-Hollogne participe à plusieurs projets d'installation de ces bornes publiques sur son territoire. Certains sont proposés par la Province, d'autres par la Région wallonne. Le gouvernement veut d'ailleurs installer 4000 bornes d'ici 2026 dans toute la Wallonie. En région liégeoise, c'est la SPI, l'agence de développement économique, qui centralise les demandes des communes. 533 bornes sont déjà prévues pour cette année dans notre province.

A Grâce-Hollogne, si vous possédez une voiture électrique, actuellement seules deux bornes publiques de rechargement pour voitures électriques ont été installées: une à l'administration communale, l'autre au hall omnisports. D'ici la fin d'année, la commune devrait en compter au moins 16 de plus. "L'idée de départ, c'était de dire ok, ce qu'il faut déjà équiper, ce sont les places publiques" explique Salvatore Falcone, échevin de l'environnement. "Nous avons donc toutes les places de Grâce-Hollogne qui seront équipées. On en a aussi à la commune du côté de la mairie d'Horion, du côté de la mairie de Grâce, aux halls omnisports, donc je dirais aux endroits stratégiques, partout où nous avons une fréquentation importante de citoyens. L'idée, c'était de balayer le territoire qui est quand même très grand. J'insisterai sur le fait que le développement de la zone économique autour de l'aéroport et des zones de bureau fait qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de monde en circulation sur nos routes, et c'est évident qu'il va falloir à un moment donné, répondre à cette demande."

En province de Liège, les 533 premières bornes de recharge pour voitures électriques, financées à 100% par la Région wallonne, devraient êtres installées à l'automne prochain. La commune d'Ans, elle, espère bien passer de une à 14 bornes cette année.