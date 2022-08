Protocole signé, on se rapproche d’un parc d’attractions Legoland sur le site Caterpillar à Charleroi

Une région du continent dans laquelle Merlin Entertainments cherchait à s’implanter depuis plusieurs années et qui a été identifiée comme marché viable pour ce qui serait le 4e parc Legoland en Europe. Les études techniques et de marché réalisées ont d’ailleurs montré tout le potentiel d’une localisation sur l’ancien site industriel de Caterpillar. Celui-ci est situé au centre d’une zone densément peuplée et à proximité d’autoroutes, de gares et d’un aéroport. "La forte appétence pour la marque Lego laisse entrevoir la perspective d’un vivier de 21 millions de visiteurs potentiels localisés à moins de deux heures de route du site", appuient les différents partenaires.

Entre 1,5 et 2 millions de visiteurs par an

Un tel parc attire généralement entre 1,5 et 2 millions de visiteurs par an et les projections montrent que ce chiffre pourrait également être obtenu à Charleroi.

Le parc et ses infrastructures couvriront dans un premier temps une surface de 70 ha, tandis qu’une réserve foncière de 20 ha pourrait permettre de futures extensions et évolutions.

Dans le contexte économique actuel, en cas d’explosion des coûts, une option de sortie est cependant prévue dans l’accord signé mardi par le groupe Merlin Entertainments, la Sogepa (bras financier de la Région wallonne), la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI – bras financier de l’Etat fédéral) et la Soresic, la Société de reconversion des sites industriels de Charleroi.

Le premier accord de partenariat signé ce mardi définit les grandes lignes de la collaboration future sur ce projet majeur pour la Région wallonne. Une décision finale est attendue pour la fin 2022 avec l’objectif, donc, d’une ouverture du parc en 2027.