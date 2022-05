Prothèses auditives, vitiligo : Barbie et Ken toujours plus inclusifs.

Exit corps mince et élancé, chevelure blonde et raide, et peau sans imperfections, Barbie embrasse (enfin) une représentation plus inclusive de la population féminine tout en luttant contre les clichés sexistes liés au genre, à la couleur de peau, ou plus globalement à une vision "idéale" de la beauté.

Et elle n'est pas la seule, puisque Ken s'emploie lui aussi - bien que plus lentement - à tordre le cou à certains stéréotypes. Résultat, les enfants issus des générations Z et Alpha ont pu découvrir des poupées aux morphologies, coiffures, couleurs de peau et de cheveux, bien plus variées.

Non contente de se tourner vers une beauté plurielle, Barbie a également remédié à un oubli de taille, le handicap, longtemps délaissé dans ses gammes de poupées.

Barbie se décline aujourd'hui en fauteuil roulant, avec des lunettes, une prothèse de jambe ou des maladies de peau.

Si la route est encore longue, la marque se targue de proposer plus de 175 poupées aux silhouettes, aux couleurs de peau ou aux handicaps divers via sa ligne Barbie Fashionistas.