Protestations, larmes, surprises, flops : 10 moments forts de la Coupe du monde 2022

Succès de justesse (1-0) contre le Canada, défaite face au Maroc (2-0) et partage contre la Croatie (0-0) : la Coupe du monde des Diables Rouges a été particulièrement frustrante. Leur réveil dans le troisième match face aux Croates aurait pu relancer totalement notre formation dans la compétition. Au lieu de cela, les hommes de Roberto Martinez ont galvaudé des sérieuses opportunités et quittent le Qatar avec de nombreux regrets, symbolisés par la détresse de Romelu Lukaku dès la fin du match contre la Croatie. Ce groupe F aura finalement été le 'vrai groupe de la mort'. Les Marocains, avec une belle hargne, et les Croates, spécialistes des matches bouclés durant les tirs au but, se sont hissés jusqu'en demi-finale. Des performances brillantes pour les deux formations.