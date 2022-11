Protéger les forêts namuroises en créant des zones où la nature peut reprendre ses droits

Gérer des forêts de manière durable implique d'affecter certaines zones à certaines fonctions. Les réserves appartiennent à la fonction de conservation du territoire mais le plan concerne aussi des fonctions récréatives et de production. En ce qui concerne la première- il s'agit essentiellement de La Citadelle- l'objectif est d'aménager l'accueil du public au moyen d'une signalisation et de balisages de manière à préserver la nature. Quant à la fonction de production du bois, des efforts ont déjà été entrepris vers davantage de résilience et ils seront poursuivis :

" Depuis deux ans, on fait un travail de plantations d'essences qu'on ne voyait pas avant, comme des pins et des mélèzes. On a décidé d'en planter dans les bois communaux de Dave et on va observer comment ces espèces, théoriquement plus adaptées aux changements climatiques, se comportent" poursuit Charlotte Mouget.