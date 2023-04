Protéger l'Amazonie est aussi un enjeu de santé majeur.

Les chercheurs concluent que leurs travaux peuvent désormais être utilisés "comme preuve en faveur de la protection de la forêt et des territoires indigènes".

"Pour combattre les feux de forêt, il faudrait réduire la déforestation, renforcer la législation environnementale, augmenter les pénalités pour ceux qui déforestent et brûlent la forêt et renforcer les agences environnementales", estime Paula Prist, de l'ONG EcoHealth Alliance à New York, coauteure de l'étude aux côtés de sept scientifiques.

Le nouveau président brésilien Lula da Silva avait assuré en mars qu'il comptait homologuer "au plus vite" de nouvelles terres réservées aux indigènes, une légalisation restée au point mort sous le mandat de son prédécesseur Jair Bolsonaro.